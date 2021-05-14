Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile tepki: Biz  çocuklarımızı isterken siz HDP ile hareket ettiniz

"BİZ HDP'DEN ÇOCUKLARIMIZI İSTERKEN, SİZ ONLARLA HAREKET ETTİNİZ"

Kızı Ceylan için 625 gündür HDP'nin kapısında gözyaşı döktüğünü belirten anne Türkan Mutlu ise, "Kızımdan yaklaşık 6 yıldır haber alamıyorum. Biz çocuklarımızı gözyaşları döke döke HDP kapısında isterken, CHP ve İYİ Parti, HDP ile ortak harekât etmeye devam etti. Siz, 'Ben genel başkanımızın talimatıyla geldim' diyorsunuz, bu güne kadar bu desteği neden vermediniz? Daha önce Özgür Özel bey de gelip bizi ziyaret etti. Ne o ziyareti ne de bu ziyaret kabul etmiyoruz, samimi bulmuyoruz" diyerek tepki gösterdi.