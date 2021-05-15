Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması! Tarihin en zor sezonuydu
Son dakika haberleri... Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ın deneyimli hocası Sergen Yalçın maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk futbol tarihinin en zorlu sezonu olduğunu belirten Yalçın, "Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz" dedi. Deneyimli hoca Sergen Yalçın aynı zamanda her zaman yanında olan Murat Şahin'e teşekkür etti.
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020/2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN ZORLU SEZONUYDU"
Maç sonunda duygu dolu anlar yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular." şeklinde konuştu.
"TÜM OYUNCULARIMI BİRER BİRER ÖPÜYORUM"
Futbolcularına övgüler yağdıran Yalçın açıklamalarında "Tüm oyuncularımı birer birer öpüyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Ekibimle beraber 8 senedir çalışıyoruz. Murat Şahin'e hiç teşekkür etme imkanı bulamadım. Her zaman yanımda olan Murat Şahin'e teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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