Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması! Tarihin en zor sezonuydu

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN ZORLU SEZONUYDU"

Maç sonunda duygu dolu anlar yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular." şeklinde konuştu.