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CHP'li Cihangir İslam'dan HDP için Millet İttifakı çağrısı! "Başından beri savunuyorum"

'nden istifa ederek ayrıldıktan sonra saflarına katılan Milletvekili yaptığı açıklamada ve 'na flaş bir çağrıda bulundu. İslam HDP'nin de Millet İttifakı'nda yer alması gerektiğini ifade ederken, İslam, "Israrla HDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde olmasını başından beri savundum, hala daha savunuyorum" dedi.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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CHP'li Cihangir İslam'dan HDP için Millet İttifakı çağrısı! Başından beri savunuyorum

'li Milletvekili yaptığı açıklamada 'nin de 'na katılması gerektiğini ifade etti.

"HDP'NİN MİLLET İTTİFAKI'NIN İÇİNDE OLMASI LAZIM"

İslam, "CHP'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'nda HDP de yer almalı mı?" sorusunu yanıtladı.

İslam, "Israrla HDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde olmasını başından beri savundum, hala daha savunuyorum. Birtakım problemler tek taraflı değil, siyasetin içinden baktığınız zaman daha farklı" dedi.

İslam konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sivil toplum bize şunu öğretti; farklı kimliklerle benzer siyasetler güdülebilir. Yani bugün siyasete baktığınızda bazı siyasetçiler -bugün bizi yönetenler de öyle düşünüyor- zannediyor ki ben tek bir kimlik yaratırsam, tek bir kimlik oluşturursam, ülke düze çıkar. Hayır böyle değil. Önemli olan şudur: Farklılıklarımıza rağmen sizinle biz aynı mekânı bir hukuk sistemi, bir adil sistem içerisinde paylaşabiliyor muyuz? Birbirimizin arkasını kollayabiliyor muyuz? Birlikte iş yapabilme becerimiz var mı? Yöneticimizi bu ülkeyi yöneteceğimizi, mevzuatımızı birlikte tayin edebiliyor muyuz?"

NE OLMUŞTU?

Geride kalan genel seçimlerde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra 'ne katılan Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etmişti.

İslam'ın, CHP Genel Başkanı 'nun grup toplantısında parti rozetini kendisine takmasıyla resmen CHP'li olmuştu.

CHP'de Cihangir İslam istifası! CHP'DE CİHANGİR İSLAM İSTİFASI!

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