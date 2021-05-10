DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ihaneti itiraf etti! 2018 seçimlerinde Abdullah Gül için CHP ve HDP ile görüşmüş
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP medyasının ana karargahı Halk TV'de katıldığı programda 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini, Gül'ün aday olması için CHP, HDP ve İYİ Parti ile masaya oturduğunu itiraf etti. Böylece 8 Temmuz 2019'da AK Parti'den istifa eden Babacan'ın ihanet içinde olduğu ortaya çıktı.
Halk TV'ye konuk olan Ali Babacan, AK Parti'ye karşı işlediği ihaneti yüzü kızarmadan anlattı. 2018 seçimlerinde hâlâ AK Parti üyesi olan Babacan, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için desteklediğini, hatta bunun gerçekleşmesi için çaba sarfettiğini itiraf etti.
BABACAN TEMMUZ 2019 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ!
Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'den 8 Temmuz 2019 yılında istifa etmişti. Babacan 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf ederek ihanet ettiğini de açık etmiş oldu.
AK PARTİLİ VEKİL ALPAY ÖZALAN'DAN TEPKİ
Eski milli futbolcu ve AK Partili Milletvekili Alpay Özalan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Özalan, ''Ali Babacan, az önce 2018'de Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek için CHP ile anlaştıklarını ama son anda başka bir partiyle pürüz çıktığını söyledi. Ali Babacan, Ak Parti'den 2019'da ayrıldı. Yani AK Parti üyesiyken CHP ile ittifak yaptı. Farkında olmadan karakterini özetledi.'' ifadelerini kullandı.
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