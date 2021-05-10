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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ihaneti itiraf etti! 2018 seçimlerinde Abdullah Gül için CHP ve HDP ile görüşmüş

Genel Başkanı , medyasının ana karargahı 'de katıldığı programda 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini, Gül'ün aday olması için CHP, ve ile masaya oturduğunu itiraf etti. Böylece 8 Temmuz 2019'da 'den istifa eden Babacan'ın ihanet içinde olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ihaneti itiraf etti! 2018 seçimlerinde Abdullah Gül için CHP ve HDP ile görüşmüş

'ye konuk olan , 'ye karşı işlediği ihaneti yüzü kızarmadan anlattı. 2018 seçimlerinde hâlâ AK Parti üyesi olan Babacan, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için desteklediğini, hatta bunun gerçekleşmesi için çaba sarfettiğini itiraf etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ihaneti itiraf etti! DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN İHANETİ İTİRAF ETTİ!

BABACAN TEMMUZ 2019 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ!

Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'den 8 Temmuz 2019 yılında istifa etmişti. Babacan 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf ederek ihanet ettiğini de açık etmiş oldu.

AK PARTİLİ VEKİL ALPAY ÖZALAN'DAN TEPKİ

Eski milli futbolcu ve AK Partili Milletvekili , konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Özalan, ''Ali Babacan, az önce 2018'de Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek için ile anlaştıklarını ama son anda başka bir partiyle pürüz çıktığını söyledi. Ali Babacan, Ak Parti'den 2019'da ayrıldı. Yani AK Parti üyesiyken CHP ile ittifak yaptı. Farkında olmadan karakterini özetledi.'' ifadelerini kullandı.

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