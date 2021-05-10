DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ihaneti itiraf etti! 2018 seçimlerinde Abdullah Gül için CHP ve HDP ile görüşmüş

Halk TV'ye konuk olan Ali Babacan, AK Parti'ye karşı işlediği ihaneti yüzü kızarmadan anlattı. 2018 seçimlerinde hâlâ AK Parti üyesi olan Babacan, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için desteklediğini, hatta bunun gerçekleşmesi için çaba sarfettiğini itiraf etti.

BABACAN TEMMUZ 2019 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ!

Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'den 8 Temmuz 2019 yılında istifa etmişti. Babacan 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf ederek ihanet ettiğini de açık etmiş oldu.