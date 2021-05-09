09 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP'yi üzecek HDP açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP'yi üzecek HDP açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2021 19:40
Güncelleme:09.05.2021 19:40
HDP'nin de Millet İttifakı'na dahil olup olmayacağı merak edilirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP'nin seçimlere ayrı girmesi gerektiğini savunan Akşener, yeni kurulan partilere  kapıyı sonuna kadar araladı. Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ise ittifak ortaklarına  ''çatı aday'' önerisinde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akşener'den CHP'yi üzecek HDP açıklaması
Akşener'den CHP'yi üzecek HDP açıklaması
Normalleşme nasıl olacak?
Normalleşme nasıl olacak?
Diyarbakır anneleri güzel haberi A Haber'de duyurdu
Diyarbakır anneleri güzel haberi A Haber'de duyurdu
Komandolar mağarada sıkıştırdı! Etkisiz hale getirildiler
Komandolar mağarada sıkıştırdı! Etkisiz hale getirildiler
İsrail’e karşı küresel baskı uygulanmalı
"İsrail’e karşı küresel baskı uygulanmalı"
Türk jetleri Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'ni vurdu
Türk jetleri Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'ni vurdu
İsrail terörünü kim durduracak?
İsrail terörünü kim durduracak?
Başkan Erdoğan'dan net AB mesajı: Vizyon eksikliğidir
Başkan Erdoğan'dan net AB mesajı: Vizyon eksikliğidir
Normalleşme nasıl olacak?
Normalleşme nasıl olacak?
Mescid-i Aksa'da İsrail terörü!
Mescid-i Aksa'da İsrail terörü!
İsrail Kadir Gecesi'nde Müslümanlara saldırdı
İsrail Kadir Gecesi'nde Müslümanlara saldırdı
Kandil'i çökerteceğiz!
"Kandil'i çökerteceğiz!"
Daha Fazla Video Göster