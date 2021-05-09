İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP'yi üzecek HDP açıklaması

HDP'nin de Millet İttifakı'na dahil olup olmayacağı merak edilirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP'nin seçimlere ayrı girmesi gerektiğini savunan Akşener, yeni kurulan partilere kapıyı sonuna kadar araladı. Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ise ittifak ortaklarına ''çatı aday'' önerisinde bulundu.

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