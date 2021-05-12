Evlatları HDP tarafından kaçırılan acılı anneler bayramı buruk karşılıyor

O günden bu yana oğlundan haber alamadığını belirten Gökkuş, şöyle konuştu:

"Oğlumu çok aradık ancak ulaşamadık. Oğlum gelse de gelmese de eyleme devam edeceğiz. Diyarbakır'daki çadırda hepimiz bir aile gibiyiz. Biri geldiğinde sanki kendi evladımız teslim olmuş gibi seviniyoruz. Sürekli ağlıyorum, gözüme uyku girmiyor. Oğlum, imkanını gördüğünde teslim ol. Sizi korkutmak için söylediklerine inanma. Allah devletimizi daha güçlü etsin. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın ve güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Bayram yaklaşıyor. Herkes oğluyla bayram yapıyor. Ben senin yolunu gözlüyorum."