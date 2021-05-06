Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta görüntülendi! İşte kripto para vurguncusunun son hali
Son dakika haberleri... Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülendi.
Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, Özer 20 Nisan'da Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Söz konusu otelin başkent Tiran'da olduğu ifade edilirken, Özer'in resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzattığı görüldü.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Nisan'da Thodex hakkında soruşturma başlatmıştı.
ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI
Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor. Türkiye'den iki ekibin katılımıyla Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yoğunlaştı.
Soruşturma kapsamında, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Türk Interpolü devreye girerek kaçabileceği ülke Interpol polislerini uyardı. Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip de çalışmalara destek veriyor.
Ekiplerden biri, Arnavut meslektaşlarıyla, diğer ekip ise Özer'in kaçma ihtimalinin bulunduğu Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'daki meslektaşlarıyla koordineli şekilde hareket ediyor. Özer'in bağlantılı olduğu kişileri tespit ederek iz süren ekipler, çalışmalarında soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden de yararlanıyor.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Soruşturma kapsamında, bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.
Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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