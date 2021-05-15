Son dakika: İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan "Filistin" hamlesi! Türkiye'den kritik açıklama
Son dakika haberine göre Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara yönelik insanlık dışı saldırılarda bulunan İsrail'e karşı İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği İcra Komitesi'nin, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere 16 Mayıs'ta videokonferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın yarın video konferans yöntemiyle gerçekleşeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı video konferans formatında düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
İSRAİL SALDIRILARINDA 139 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.
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