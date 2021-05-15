Son dakika: Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram dolayısıyla aradığı Destici'nin bayramını kutlarken, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin'e yönelik saldırıları da ele alındı.

Siyasi partiler arasında her bayram geleneksel olarak gerçekleşen heyetler arası bayramlaşma programları bu yıl da koronaviris tedbirleri dolayısıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.



Liderler ise telefonla bayramlaştı. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin de bayramlaşma çerçevesinde, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve Önder Aksakal'la telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.



Liderler, görüşmelerde karşılıklı birbirlerinin ve camialarının Ramazan Bayramlarını kutladılar.