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İsrail, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı

güvenlik sorunu ve olası saldırı nedeniyle 'de bulunan 'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapattı. Karar üzerine İzmir-Tel Aviv seferini yapan kargo uçağının üzerinden tur atarak 'ya iniş yaptığı öğrenildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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İsrail, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, birçok havayolu şirketi bu ülkeye yaptığı uçuşları askıya almak zorunda kalmıştı.

Dün de Türk Hava Yolları (THY) aynı gerekçeyle cuma, cumartesi ve pazar günü yapmayı planladığı Tel Aviv'e uçuşları durdurma kararı almıştı.

Bugün ise İsrail yetkilileri olası bir saldırı nedeniyle Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapatma kararı aldı.

Kararın ardından İzmir-Tel Aviv seferini yapan kargo uçağının Akdeniz üzerinde tur atarak Antalya'ya iniş yaptığı öğrenildi.

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