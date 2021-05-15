İsrail Başbakanı Netanyahu’nun algı oyununu bozan Zeynep Hilal Demirci konuştu: Daha paylaşılacak çok gerçek var

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Zeynep Hilal Demirci... 22 yaşında... Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 200 takipçisi bulunuyor.

"Share the truth - Gerçeği paylaşın" başlığıyla bir video yayınlaması üzerine harekete geçti. Zeynep Hilal Demirci; İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 'nun, günlerdir Filistin halkına bomba yağdırmasına rağmen asıl mağdur tarafın ülkesi İsrail olduğunu gösterme iddiasıylabaşlığıyla bir video yayınlaması üzerine harekete geçti.

Demirci; Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya gösteren "Ok. I am sharing the truth - Tamam, gerçeği paylaşıyorum" başlıklı video hazırladı ve 1.9 milyon takipçisi bulunan Netanyahu'nun paylaşıma cevap verdi.

Gazeteci, televizyoncu ve yazarların da desteğiyle Zeynep Hilal Demirci'nin videosu 2.1 milyon kişi tarafından görüntülendi. Netanyahu'nun videosu 1.1 milyonda kaldı.