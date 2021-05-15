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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Tam kapanma 17 Mayıs'ta bitiyor mu? (15 Mayıs 2021)

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Tam kapanma 17 Mayıs'ta bitiyor mu? (15 Mayıs 2021)

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 15 Mayıs 2021 tarihine ait Kovid-19 ve tablosunu açıkladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar? , iyileşen ve test sayısı ne kadar? Öte yandan vatandaşlar 17 Mayıs 2021'de sona erecek mi sorusuna da yanıt arıyor. Peki; yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek mi? Detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Tam kapanma 17 Mayıs'ta bitiyor mu? 15 Mayıs 2021

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Kovid-19 , , , iyileşen, test sayısı ile ilgili 15 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Öte yandan vatandaşlar 17 Mayıs 2021'de sona erecek mi sorusuna da yanıt arıyor. Peki; yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek mi?

15 MAYIS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN SAYISI

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

(14 MAYIS)

TAM KAPANMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ''Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı uygulanacak'' denilmişti.

Tam kapanma kısıtlamasının ardından başlayacak kontrollü normalleşme süreci hafta başında yapılacak kabine toplantısının ardından netleşecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN" NORMALLEŞME" AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan konuya ilişkin, ''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz'' açıklamasında bulundu.

12 MAYIS

11 MAYIS

10 MAYIS

9 MAYIS

8 MAYIS

7 MAYIS

6 MAYIS

5 MAYIS

4 MAYIS

3 MAYIS

2 MAYIS

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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