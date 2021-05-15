Son dakika: Avusturya'nın ardından Çekya da katillere destek verdi! Avrupa Birliği bayrağını indirtip İsrail bayrağı çektiler
Son dakika haberlerine göre Terör devleti İsrail, Filistinli sivilleri öldürerek katliama devam ediyor. Katil İsrail'e destek de Avrupa ülkelerinden geliyor. İslam düşmanı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Avusturya Başbakanlık Konutu'na İsrail bayrağı çektirmesinin ardından bir skandal destek de Çekya'dan geldi. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman Prag Kalesi'nden Avrupa Birliği bayrağını indirtip İsrail bayrağı çektirdi.
PRAG KALESİ'NE ÇEKYA BAYRAĞI
Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag Kalesi'nden Avrupa Birliği bayrağının indirilip yerine İsrail bayrağının çekilmesi talimatını verdi.
Bayrak değişimi esnasında askeri tören düzenlenirken, bando ekibi de marşlarla törene eşlik etti.
ÖNCE AVUSTURYA, SONRA AVRUPA BİRLİĞİ
Öte yandan Avrupa'da dün ilk olarak Avusturya'dan İsrail'e destek gelmiş, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmişti. Avusturya'nın ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, İsrail'e destek niteliğinde açıklamada bulunmuştu.
Leyen, mesajında "Hamas'ın İsrail'e yaptığı gelişigüzel saldırıları kınıyorum. Her iki taraftaki siviller korunmalı. Şiddet sona ermeli." demişti.
150 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu. 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 22'si kadın 150 şehit oldu.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.
Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı.
2 AYLIK BEBEK SAĞ KURTARILDI
Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi. Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.
GAZZE'NİN KUZEYİNE YOĞUN BOMBARDIMAN
İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyine de yaklaşık 30 saldırı gerçekleştirdi.
Gazze'nin kuzeyindeki eğitim müdürlüğü çevresi, sivillerin evleri ve bir caminin hedef alındığı saldırılar sonucu söz konusu bölgenin büyük kısmında elektrikler kesildi.
HAMAS YETKİLİSİ ARURİ: KARA OPERASYONU İŞGALCİ İÇİN BİR FELAKET OLACAK
Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Gazze'de karadan başlatılacak operasyonun, İsrail için bir felaket olacağını ve savaşın dengesini değiştireceğini söyledi.
İsrail'in dün Gazze'ye kara operasyonu başlattığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili Hamas'a ait El-Aksa televizyonuna konuşan Aruri, direniş güçlerinin, düşmanı (İsrail) şaşırtacak güçte olduğunu ve elinde daha önce kullanılan silahlardan daha güçlüsünün bulunduğunu belirtti.
Hamas'ın, kara operasyonuna dönük hazırlığının sahip olduğu füze gücünden daha yüksek olduğunu kaydeden Aruri, "Kara operasyonu işgalci için bir felaket olacak ve savaş dengesi değişmeden de ondan çıkamayacak." dedi.
Gazze'ye düzenlenen son saldırıdan bu yana direniş güçlerinin yaptığı hazırlıkların bu kara operasyonuna dönük gerçekleştirildiğini bildiren Aruri, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze ve İsrail vatandaşı Arapların yaşadığı Yeşil Hat bölgesinde İsrail güçlerine karşı açılan "cephelerin" zaferin anahtarı olduğunu dile getirdi.
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
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