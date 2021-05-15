Son dakika | İsrail Gazze'de bulunan medya binasını vurdu! Hamas'tan sert yanıt: "Hamlemizi beklesinler"
Son dakika haberi...İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılara ara vermeden devam ediyor. Onlarca sivili şehit eden terörist devlet şimdi de Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu bir binayı vurdu. A Haber canlı yayınına bağlanan Filistinli Gazeteci Yasir El Benna, "Aralıksız saldırılar sürüyor. Şu an çok yaralımız ve kaybımız var. Bombardıman bir an olsun durmuyor. Çok zor durumdayız" dedi. Öte yandan Hamas'tan İsrail'in medya binası saldırısıyla ilgili çok sert bir yanıt geldi. Hamas açıklamasında "Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler." dedi. İsrail'in bu kural saldırısına Türkiye'den de sert tepki geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in saldırılarına ilişkin "İsrail katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail'in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." dedi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha hayatını kaybetti.
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: "İŞGALCİ İSRAİL, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DE DARBE VURUYOR"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail'in, basın özgürlüğüne de darbe vurduğunu belirtti.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail'in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.
Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha öldü. Saldırıda ölen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı.
Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.
Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.
Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.
İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli ölmüştü.
Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli hayatını kaybetti, 950 Filistinli yaralandı.
İSRAİL GAZZE'DE MEDYA BİNASINI VURDU
İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.
AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.
Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu.
Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti.
Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıtmıştı.
İSRAİL'İN SALDIRISI SÜRÜYOR
A Haber canlı yayınına bağlanan Filistinli Gazeteci Yasir El Benna, "Aralıksız saldırılar sürüyor. Şu an çok yaralımız ve kaybımız var. Bombardıman bir an olsun durmuyor. Çok zor durumdayız" dedi.
"DEPREM ETKİSİ YAPACAK HAMLEMİZİ BEKLESİNLER"
Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ebuyde, son saldırının ardından çok sert bir açıklama yaptı. Ebuyde, "İşgalci terör devletinin biraz önce sivillere vurmasına karşılık deprem etkisi yapacak hamleyi beklesinler" dedi.
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