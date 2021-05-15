Son dakika | İsrail Gazze'de bulunan medya binasını vurdu! Hamas'tan sert yanıt: "Hamlemizi beklesinler"

Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.



Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.



Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.