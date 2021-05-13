İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması! Sedat Peker kimlerden cesaret alıyor?

Elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır.

Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve "şereflice"siyaset malzemesi haline getiren

Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var.

Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var

Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var.

Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var.

Nasıl olsa Birgün gibi gazeten var.

Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var.

Nasıl olsa Sözcü gibi yayın organın var.

Nasıl olsa Fetö'nün sosyal medya ağı var

Nasıl olsa Hdpkk'nın tam desteği var.

Nasıl olsa bu tiyatroya günlerdir aval aval bakan, her şeye konuşup laf söyleyen ama hala

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını anlamayan, şimdi susan ödlekler var.