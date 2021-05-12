Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den Ali Babacan'a gönderme: En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder

" 'NASIL İKTİDAR OLURSAK OLALIM?' BU DÜŞÜNCEYE LANET OLSUN"

"Bunlar siyaset mühendisliğidir, projedir." diyerek çatı aday çalışmalarını eleştiren Sevigen sözlerini iyice sertleştirdi. Sevigen, "Millet bunlara böyle bakıyor. Kemal Bey, 'Bu benim adayım mı?' diye bakmıyor. Kim olduğunun önemi yok, 'Tayyip Bey'in karşısında en yüksek oyu kim alır, şu AK Partili alır' diyor. Ama düşünmüyor ki, orada sosyal demokrat bir cumhurbaşkanı mı olacak? Kim olursa olsun diyor. Bu düşmanlık üzerine kurulduğu zaman hep mağlup olursunuz. Bu Allah'ın adaletidir. Kendi ideolojini iktidar yapmadıktan sonra neden çalışıyorsun? Bizim CHP olarak kırmızı çizgimiz kalmadı. Laiklik, Atatürk, demokrasi gibi kırmızı çizgimiz kalmadı. 'Nasıl iktidar olursak olalım?' Böyle bir düşünce olur mu? Lanet olsun..." ifadelerini kullandı.

"MUHARREM B PLANIYDI, KILIÇDAROĞLU'NUN GÖNLÜNDE YATAN İSİM ABDULLAH GÜL'DÜ"

Kılıçdaroğlu'nun 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' tutumuna hep karşı çıktığını ifade eden Sevigen, partide genel sekreterlik yapmasına rağmen CHP'nin adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu'na o dönem oy vermediğini vurguladı, şöyle konuştu:

Bir CHP'li çağdaş Atatürkçü aday cumhurbaşkanı olmayacaksa bırakın Recep Tayyip Erdoğan kalsın, aslan gibi çalışıyor adam. Partinin genel sekreteri olan ben Ekmeleddin'e oy vermedim, onun yerine Erdoğan kalsaydı. Nitekim de kaldı zaten. Muharrem B planı olarak kalıyor orada. Sağır sultan bile biliyordu, Kılıçdaroğlu'nun gönlünde yatan isim Abdullah Gül'dü.