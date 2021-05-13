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Son dakika: Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını ifade etti.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Nijerya'nın da haklı davasında Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını belirtti.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan görüşmeye dair paylaşımda bulundu. Erdoğan, ''Değerli kardeşim, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduk.'' ifadelerini kullandı.

Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladığımızı, Nijerya'nın da bu haklı davada Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığımı ifade ettim.

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