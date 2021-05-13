Son dakika: Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü. Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını ifade etti.
İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Nijerya'nın da haklı davasında Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını belirtti.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan görüşmeye dair paylaşımda bulundu. Erdoğan, ''Değerli kardeşim, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduk.'' ifadelerini kullandı.
Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladığımızı, Nijerya'nın da bu haklı davada Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığımı ifade ettim.