Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
Son dakika.. Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü. İkili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği Erdoğan ile Dibeybe görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.
İkili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği Erdoğan ile Dibeybe görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.