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Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

.. Başkan Erdoğan, Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü. İkili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği Erdoğan ile Dibeybe görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.

İkili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği Erdoğan ile Dibeybe görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

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