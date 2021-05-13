Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan ve Afganistan cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduk.

İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmaması için ilgili tüm platformlarda sürdürdüğümüz çalışmalarda birlikte hareket etmenin önemli olduğunu ifade ettim.

Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bu kritik dönemde de Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceğimizi belirttim.