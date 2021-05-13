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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu bir özel harekat polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre; 'da - sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının İran tarafından açtığı taciz ateşi sonucu olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."

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