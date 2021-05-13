Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti yerine getirildi

Ağabeyi, Recep Bekir'e "Bu cami için bir iki maaşını bırak, bir katkın olsun. Bak herkes yardım ediyor" dedi. Bunun üzerine Recep Bekir de, "Abi, bu bir, iki maaşla olacak değil. Biz bu camiye gereğini yapacağız inşallah. Ben üstüme düşen görev ne ise yapacağım" karşılığını verdi.