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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti yerine getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde geçen yıl rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir (24), şehit olması halinde devletin kendisi ve ailesi için vereceği tüm parayı memleketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatandaşların da desteğiyle yapımına başlanan camiye bağışlanmasını vasiyet etti. Bekir, şehit olduktan sonra bağışıyla birlikte büyük bölümü tamamlanan ve adının verildiği cami bayram namazı ile ibadete başladı.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 11:58
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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti yerine getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde geçen yıl 27 Şubat'ta rejim unsurlarının hava saldırısında Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, şehit oldu.

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti yerine getirildi

Recep Bekir, şehit olmadan önce izne geldiği memleketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde ağabeyi Dursun Ali Bekir ile gezerken, vatandaşların katkılarıyla yapılan camiyi gördü.

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti yerine getirildi

Ağabeyi, Recep Bekir'e "Bu cami için bir iki maaşını bırak, bir katkın olsun. Bak herkes yardım ediyor" dedi. Bunun üzerine Recep Bekir de, "Abi, bu bir, iki maaşla olacak değil. Biz bu camiye gereğini yapacağız inşallah. Ben üstüme düşen görev ne ise yapacağım" karşılığını verdi.

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti yerine getirildi

Recep Bekir, izin dönüşünden 1 ay sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terörist unsurları etkisiz hale getirmek için İdlib kentinde görevlendirildi. Bekir, geçen yılın şubat ayında rejimin uçaklarla düzenlediği hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti yerine getirildi

Ergene'de bir fabrikada çalışan Dursun Ali Bekir, İdlib'de bulunan kardeşi Recep Bekir şehit olmadan önce ile sık sık telefonla görüştüğünü ve kendisine yapımı süren camiyi sorduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kardeşimle şehit olmadan bir gün önce son kez görüştüm. Bana, "Nasılsınız, ne var ne yok? Cami inşaatı nasıl gidiyor? Buradan çıkış yok abi. Geceleri aynı rüyaları görüyorum.