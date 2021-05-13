Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

Bakan Koca, paylaştığı videoda ise "Salgın hastalık gölgesindeki 3. bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz 3. bayram. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.