Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan ve Afganistan cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

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