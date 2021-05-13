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Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan ve Afganistan cumhurbaşkanlarıyla görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.