13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan ve Afganistan cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan ve Afganistan cumhurbaşkanlarıyla görüştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2021 17:11
Güncelleme:13.05.2021 17:14
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin için diplomasi trafiği
Filistin için diplomasi trafiği
Bakan Koca'dan flaş normalleşme açıklaması
Bakan Koca'dan flaş normalleşme açıklaması
Batuhan Yaşar A Haber'de Millet İttifakı-HDP çalışmalarını değerlendirdi! Kapılar arkasında neler görüşüldü?
Batuhan Yaşar A Haber'de Millet İttifakı-HDP çalışmalarını değerlendirdi! Kapılar arkasında neler görüşüldü?
Muhalefette kim kiminle hangi hesabı yapıyor?
Muhalefette kim kiminle hangi hesabı yapıyor?
HDP'den Millet İttifakı'na bizsiz olmaz mesajı
HDP'den Millet İttifakı'na "bizsiz olmaz" mesajı
Kademeli normalleşme ne zaman?
Kademeli normalleşme ne zaman?
Kıyıya vurdu! Metrelerce uzunlukta...
Kıyıya vurdu! Metrelerce uzunlukta...
A Haber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde
A Haber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde
Bayrama damga vuran sözler!
Bayrama damga vuran sözler!
Bakan Akar sınırın sıfır noktasında
Bakan Akar sınırın sıfır noktasında
Kahraman şehidin son sözleri
Kahraman şehidin son sözleri
PKK'nın Almanya sorumlusu yakalandı
PKK'nın Almanya sorumlusu yakalandı
Daha Fazla Video Göster