Bakan Akar ile Başçavuş Arif Top arasında duygulandıran konuşma: Görev yerimi terk edemem

Akar'ın davetine teşekkür eden Top, vatanın ve milletin korunmasına yönelik önemli bir görev icra ettiklerini ve görev bölgesini terk edemeyeceğini dile getirdi. Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u tebrik etti.

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