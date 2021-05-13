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Bakan Akar ile Başçavuş Arif Top arasında duygulandıran konuşma: Görev yerimi terk edemem

Milli Savunma Bakanı sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Hulusi Akar, Kayserili Başçavus ile kısa süreli bir sohbet etti. Akar uzun süredir ailesini görmeyen başçavuşu ailesine götürmek istedi ancak Arif Top görev yerini terk edemeyeceğini söyledi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Bakan Akar ile Başçavuş Arif Top arasında duygulandıran konuşma: Görev yerimi terk edemem

Savunma Bakanı , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Komutanı Orgeneral , Komutanı Oramiral ve Komutanı Orgeneral ile sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile bayram kutladı.

DUYGULANDIRAN DİYALOG

Konuşmaları sonrasında Akar, üs bölgelerindeki personelle de tek tek sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Bu sırada Akar ve bir astsubay arasındaki diyalog dikkati çekti.

Akar'ın sorusu üzerine Kayserili olduğunu belirten Astsubay Başçavuş , 3 çocuğunun olduğunu ve uzun süredir ailesini görmediğini ifade etti.

Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u 'ye götürme teklifinde bulundu.

Akar'ın davetine teşekkür eden Top, vatanın ve milletin korunmasına yönelik önemli bir görev icra ettiklerini ve görev bölgesini terk edemeyeceğini dile getirdi. Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u tebrik etti.

Bakan Akar sınırın sıfır noktasında! BAKAN AKAR SINIRIN SIFIR NOKTASINDA!

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