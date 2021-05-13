Bakan Akar ile Başçavuş Arif Top arasında duygulandıran konuşma: Görev yerimi terk edemem
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Hulusi Akar, Kayserili Başçavus Arif Top ile kısa süreli bir sohbet etti. Akar uzun süredir ailesini görmeyen başçavuşu ailesine götürmek istedi ancak Arif Top görev yerini terk edemeyeceğini söyledi.
Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile bayram kutladı.
DUYGULANDIRAN DİYALOG
Konuşmaları sonrasında Akar, üs bölgelerindeki personelle de tek tek sohbet ederek bayramlarını kutladı.
Bu sırada Akar ve bir astsubay arasındaki diyalog dikkati çekti.
Akar'ın sorusu üzerine Kayserili olduğunu belirten Astsubay Başçavuş Arif Top, 3 çocuğunun olduğunu ve uzun süredir ailesini görmediğini ifade etti.
Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u Kayseri'ye götürme teklifinde bulundu.
Akar'ın davetine teşekkür eden Top, vatanın ve milletin korunmasına yönelik önemli bir görev icra ettiklerini ve görev bölgesini terk edemeyeceğini dile getirdi. Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u tebrik etti.
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