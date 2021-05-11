Hilal Kaplan: Babacan'ın takiye ve ihanet itirafı

Hilal Kaplan, katıldığı televizyon programında 2018'deki ilkesizliğini itiraf eden Babacan'ı gündemine aldı. Partisine ihanet eden Babacan'ı eleştiren Kaplan, "Allah insanı işte böyle rezil eder... Babacan, Taksim Meydanı'ndan "Ben karaktersizin önde gideniyim" diye bağırsa, belki bu kadar etkisi olmazdı." ifadeleriyle önemli bir yazı kaleme aldı.