Hilal Kaplan: Babacan'ın takiye ve ihanet itirafı
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Volkan Babacan'ın 2018'deki ilkesizliği üzerine bir yazı kaleme aldı. Kaplan yazısında, Başkan Erdoğan için imza attıktan sonra muhalefete hizmet ettiğini itiraf eden Babacan'ı "Taksim Meydanı'ndan 'Ben karaktersizin önde gideniyim' diye bağırsa, belki bu kadar etkisi olmazdı." ifadeleriyle hedef aldı.
Hilal Kaplan, katıldığı televizyon programında 2018'deki ilkesizliğini itiraf eden Babacan'ı gündemine aldı. Partisine ihanet eden Babacan'ı eleştiren Kaplan, "Allah insanı işte böyle rezil eder... Babacan, Taksim Meydanı'ndan "Ben karaktersizin önde gideniyim" diye bağırsa, belki bu kadar etkisi olmazdı." ifadeleriyle önemli bir yazı kaleme aldı.
İşte Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın o yazısı...
TAKİYE VE İHANET İTİRAFI
Geçen sene Youtube kanalımda Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde çevirdiği gizli işleri tek tek ifşa ettiğim "Hodri Meydan: Neymiş bu Pelikan?" başlıklı bir video yayınlamıştım. Bunun bir benzerini de Ali Babacan için çekeyim diyordum ama Babacan kendi videosunu çekti bile.
Halk TV'de, Mayıs 2018'de henüz AK Parti Ankara Milletvekili iken, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP-İYİ Parti-HDPSaadet Partisi ortak adayı olması için yapılan görüşmelerde bizzat bulunduğunu itiraf etti. Kelime seçimleri bana aynı FETÖ'cülerin takiye tarifini hatırlattı: "Görünür değildim ama göbeğindeydim."
Babasının şirketinin muhasebecisiyken 35 yaşında seni bakan yapan, tüm ismini ve kariyerini borlu olduğun kişiye, üstelik hâlâ onun partisinin vekiliyken ve imzan onun Cumhurbaşkanı adaylığı dilekçesinin altındayken ihanet etmek...
Allah insanı işte böyle rezil eder... Babacan, Taksim Meydanı'ndan "Ben karaktersizin önde gideniyim" diye bağırsa, belki bu kadar etkisi olmazdı.
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