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Fransız gemisine Türk sahil güvenlik eşlik etti

Boğazı'na sabah saatlerinde giriş yapan Fransız savaş gemisine Türk sahil güvenlik ekipleri eşlik ediyor. Commandant Birot isimli savaş gemisi 'ne doğru yol aldı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Fransız gemisine Türk sahil güvenlik eşlik etti

Fransız Deniz Kuvvetlerine ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi Boğazı'ndan geçti.

Saat 07: 00 sıralarında 'nden boğaza giren Fransız Deniz Kuvvetlerine ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, saat 08: 20'da Çanakkale önlerine ulaştı.

ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen savaş gemisi boğazın manevra noktası en güç noktası olan 'nu da dönerek 'ne doğru yol aldı.

36 millik boğaz geçişini tamamlamak üzere olan gemiye, refakat ediyor.

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