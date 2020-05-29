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Ali Babacan'ın DEVA Partisi karıştı! Sosyal medyada birbirlerine girdiler

Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerde cezaevindeki FETÖ ve PKK'lılara özgürlük vaat etmesi kamuoyundan büyük tepki görmüştü. Henüz kurulalı birkaç ay olan DEVA Partisi'nde, ilk kavgalar da yaşanmaya başlandı. Partinin kurucularından Musa Malik Yıldırım ve Mehmet Emin Ekmen, 27 Mayıs darbecisi ve konusunda Twitter'da söz dalaşına girdi. Bu DEVA Partisi'nde bilinen ilk parti içi kavga oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2020
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ALİ BABACAN'IN DEVA PARTİSİ KARIŞTI!

DEVA Partisi, ilk parti içi kavgayı yaşadı. Partinin kurucularından Musa Malik Yıldırım ile Mehmet Emin Ekmen, sosyal medyada karşı karşıya geldi. DEVA'nın iki kurucu üyesini karşı karşıya getiren ise 27 Mayıs darbesi ve oldu.

'DARBECİ' DİYE TÜRKEŞ'İN RESMİNİ PAYLAŞTI
Mehmet Emin Ekmen, 27 Mayıs'ın yıl dönümünde, "Herkes ve arkadaşlarını paylaşıyor, ben de darbecileri paylaşıyorum. Hatırlamak ve yüzleşmek için" notuyla Türkeş'in darbe bildirisini okuduğu fotoğrafını paylaştı.



AHLAKİ DEĞİL, DELİKANLICA DEĞİL, ADİL DEĞİL
Musa Malik Yıldırım'ın buna cevabı çok daha sert oldu. Yıldırım, "Alparslan Türkeş'le ve Türk milliyetçiliğiyle hesaplaşmak için Menderes'in idamını istismar etmek, ahlâkî değildir, delikanlıca değildir, adil hiç değildir. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı. Musa Malik Yıldırım, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkan Yardımcılarından birisi olarak biliniyor.

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