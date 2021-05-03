CHP'li İBB'nin at duyarı kısa sürdü! Satın alınan atlardan 978'i kayıp 224'ü ölü!
CHP'li İBB'nin satın aldığı Adalar'daki atların akıbeti belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 atın öldüğünü açıklamıştı. Hiçbir atın kaybolamayacağı, atların ölse bile çip numaraların düşürmek zorunda olduğu bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir organizasyon yapmadan atları Adalar ilçesi dışına çıkardığı öğrenildi. Atların hangi il veya ilçeye sevk edildiyse o ilin il veya ilçe tarım müdürlüğü tarafından atların çipleri okutulup İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alan kişinin adına kaydedilmek zorunluluğu olduğu ifade edildi.
Adalar'da çıkarılan at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların hepsinin Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiplendiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çip numaraları verilerek teslim edildiği öğrenildi.
ATLAR ÖLSE BİLE ÇİP NUMARALARI DÜŞÜRÜLMEK ZORUNDA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at öldüğünü açıklamıştı. Hiçbir atın kaybolamayacağı, atların ölse bile çip numaraların düşürmek zorunda olduğu bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir organizasyon yapmadan atları Adalar ilçesi dışına çıkardığı öğrenildi. Atların hangi il veya ilçeye sevk edildiyse o ilin il veya ilçe tarım müdürlüğü tarafından atların çipleri okutulup İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alan kişinin adına kaydedilmek zorunluluğu olduğu ifade edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı; 31 Aralık 2019 tarihinde at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların, boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayıt altına alınarak takip edileceğini açıklamıştı. Tek tırnaklıların boynunun ortasına uygulanan mikroçiple hayvanın hareketleri izleniyor.
Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğu, bu atlardan 224'ünün öldüğü açıklandı.
ATLARIN SEVKİNİ ALİ ERCAN AKPOLAT SAĞLADI
CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atların Adalar ilçesi dışına sevkine yönelik işlemleri yürüttüğü öğrenildi.
Akpolat'ın; Adalar ilçesindeki atların bulunduğu alanlarda bulunması ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından atlarla fotoğraf çekmesi dikkat çekiyor.
"AYANİKOLA MEVKİSİNDE BULUNAN ATLARIMIZ GEZİNTİ ALANLARINA KAVUŞTULAR"
Ali Ercan Akpolat'ın 12 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle: "Dün itibarıyla Ayanikola mevkisinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait atlarımız güzel bir çalışma neticesinde gezinti alanlarına kavuştular. Her zamanki gibi emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"
"ATLARIMIZ, GEZİNTİ ALANLARINA KAVUŞTULAR"
Ali Ercan Akpolat'ın 12 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle: "Büyükada, İSPARK Tesisleri'nde 14 Blok'ta bulunan atlarımız, güzel çalışma neticesinde gezinti alanlarına kavuştular. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler"
"ATLAR GERÇEK HAYVANSEVERLERLE SAHİPLENDİRİLENE KADAR HİZMETE DEVAM"
Ali Ercan Akpolat'ın 13 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle: "Atlar gerçek hayvanseverlerle buluşana (sahiplendirilene) kadar bıkmadan, yorulmadan hizmete devam. Bu arada en büyük teşekkürü hakeden emekçi kardeşlerimle bir fotoğraf çektirdik. Tabi ki sosyal mesafeyi koruyarak"
AKPOLAT, ATLARLA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI KALDIRDI
Ali Ercan Akpolat'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından atlarla birlikte çekildiği fotoğraflarını silmesi dikkat çekti.
ADALAR İLÇESİNDEKİ ATLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ İÇİN İBB YÖNETİMİNE YETKİ VERİLMİŞTİ
Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti.
CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atlarla ilgilenmesi dikkat çekici bulunmuştu.
ATLAR, ÇİP NUMARALARI VERİLEREK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TESLİM EDİLDİ
Adalar'da çıkarılan at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların hepsinin Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiplendiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çip numaraları verilerek teslim edildiği öğrenildi.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AT VE EŞEKLERE MİKROÇİPLİ TAKİP
Tarım ve Orman Bakanlığı; 31 Aralık 2019 tarihinde yeni uygulamaya geçmiş; at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların, boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayıt altına alınarak takip edilmesini sağlamıştı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için harekete geçilmişti. Bu kapsamda, tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri belirlendi ve bu işletmelerde bulunan hayvanlar tanımlandı.
Mevcut durumunda yarış atlarına mikroçip uygulanırken, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren tüm tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, tek tırnaklı kimlik belgesi düzenlendi ve kayıt altına alındı. Ülkeye ithal edilen hayvanlara da bu kapsamda kimlik verildi.
Tek tırnaklıların boynunun ortasına uygulanan mikroçiple hayvan hareketleri izlenebiliyor. Tek tırnaklılar, hayvanın doğumundan itibaren en geç 12 ay içinde kimliklendirilecek. Hayvan, sütten kesilmemiş taysa ve 12 aydan önce doğduğu işletmeyi terk edecekse, işletmeyi terk etmesinden önce kayıt altına alınacak. Bakanlık, gerek görmesi halinde tek tırnaklıların kimliklendirilmesi için izin verilen azami süreyi 6 ay veya doğduğu takvim yılıyla sınırlayabilecek.
Bu amaçla Bakanlıkça Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde tek tırnaklı kayıt sistemi modülü kurulurken, söz konusu hayvanlar bu sistemde kayıt altına alınacak.
Bugüne kadar herhangi bir nedenle tanımlanmayan her yaştaki tek tırnaklı hayvanlar, 12 aylık tanımlama süresine bakılmadan 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren 12 ay içerisinde kayda alındı.
Düzenlenecek tek tırnaklı kimlik belgesinde, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunacak. Kimliğe, hayvanın eşkâli, işaret ve nişaneleri de kaydedilecek.
SATIŞ YERLERİNE GİREMEYECEK
Kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek. Satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının gelmesi durumunda hayvan sahibine, idari para cezası uygulanacak.
Kimliklendirilmemiş tek tırnaklıların nakil sırasında yakalanması halinde hayvan sahibine ya da bakıcısına da idari para cezası kesilecek. Bu hayvanların da kimliklendirilmelerinin ardından gideceği yere sevkine izin verilecek.
Doğal ortamda yaşayan yabani veya yarı yabani tek tırnaklılar, evcil kullanıma getirilmesi halinde kimliklendirilecek.
Tek tırnaklının ölümü halinde, hileli kullanılmasının önüne geçilmesi için mikroçip çıkarılarak veya boyunda imha edilecek. Kimlik belgesi de mühürlenerek ya da delinerek "geçersiz" hale getirilecek.
ALTUNAY: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN İHMALLERİ NEDENİYLE 978 AT KAYIP"
AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıp atlara ilişkin açıklamada bulundu ve "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" denildi.
KELEŞ: "PEKİ YA DİĞERLERİ?"
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş; "İBB'den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi: "Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü" Peki ya diğerleri?" ifadelerini kullandı.
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