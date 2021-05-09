09 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı (9 Mayıs 2021)

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı (9 Mayıs 2021)

haberi... 9 Mayıs 2021'e ait koronavirüs ve tablosunu duyurdu. ’nin -19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştığı son dakika Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı 9 Mayıs 2021
covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 9 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 9 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?

VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR

SON DAKİKA | sayılarından sevindirici haber gelmeye devam ediyor.

VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 -19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 102 oldu.

Son 24 saatte 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM

Test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

Vaka rakamlarından sevindirici haber! VAKA RAKAMLARINDAN SEVİNDİRİCİ HABER!

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

8 MAYIS

7 MAYIS

6 MAYIS

5 MAYIS

4 MAYIS

3 MAYIS

Normalleşme nasıl olacak? NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

2 MAYIS

1 MAYIS

30 NİSAN

29 NİSAN

28 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA