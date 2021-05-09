Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 Mayıs "Danıştay'ın Kuruluş Yıl dönümü ve İdari Yargı Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan mesajı;

"Şura-yı Devlet adıyla kurulduğu 1868 yılından bugüne, ülkemizin yargı sisteminin işleyişinde etkin bir role sahip Danıştay'ın 153. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Bürokrasiye inceleme, danışma ve karar organı vasfıyla yardımcı olan, yönetimi de yargı yoluyla denetleyen Danıştay, ülkemizin hukuk devleti vasfının korunmasında ve güçlendirilmesinde vazgeçilmez bir konuma sahiptir.

Danıştay ve İdari Yargı'nın kıymetli mensuplarının da üstün hizmet anlayışlarıyla ülkemizde adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü konularında büyük sorumluluklar üstlendiğine inanıyorum.

Danıştay ve İdari Yargı mensuplarımızın ülkemizin menfaatleri, milletimizin değerleri doğrultusunda, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden çalışacaklarına inancım tamdır.

Danıştay'ın kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Günü vesilesiyle, başta Sayın Başkan ve üyeler olmak üzere idari yargı mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."