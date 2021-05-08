Son dakika: HDP'li Hüda Kaya'dan skandal ''Mescid-i Aksa'' paylaşımı! İsrail saldırısı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

İsrail, dün akşam bir kez daha masum insanları hedef aldı. Ramazan ayında saldırıları artıran İsrail, dün akşam hem Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırdı hem de Ramazan ayının son 10 gününde Kadir Gecesi'nden bir gece önce saldırdı. Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaatin hedef alındığı saldırılarda 205 Filistinli yaralandı.