Son dakika: HDP'li Hüda Kaya'dan skandal ''Mescid-i Aksa'' paylaşımı! İsrail saldırısı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı
Son dakika haberine göre HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırısıyla ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından Mescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini paylaşan Kaya, "Türkiye'yi kıskanıyor" ifadelerini kullandı.
İsrail, dün akşam bir kez daha masum insanları hedef aldı. Ramazan ayında saldırıları artıran İsrail, dün akşam hem Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırdı hem de Ramazan ayının son 10 gününde Kadir Gecesi'nden bir gece önce saldırdı. Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaatin hedef alındığı saldırılarda 205 Filistinli yaralandı.
SKANDAL PAYLAŞIM
Mescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini paylaşan Kaya, "Türkiye'yi kıskanıyor" diye yazarak, Türkiye'deki camilere saldırılar düzenlendiği yönünde algı oluşturmaya çalıştı.
MESCİD-İ AKSA'DAKİ SALDIRI
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.
YARALI SAYISI 205'E YÜKSELDİ
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısının 205'e yükseldiği bildirildi.
İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
SAHRA HASTANESİ KURULDU
Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.
Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tilavet secdesi nasıl yapılır, hangi dua okunur? Tilavet secdesi ayetleri nelerdir? Diyanet açıklaması!
- Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...
- Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı
- Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?
- Diyanet: Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Kadir Gecesi hangi sureler okunur? Kadir Gecesi okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler neler? Diyanet açıklaması
- Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!
- Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?
- Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL tam kapanma yardımı nereden, nasıl alınır? e-Devlet sorgulama!
- Elon Musk Twitter Doge açıklaması: 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak?
- Bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil mi? 8 Mayıs Kadir Gecesi bugün mü idrak edilecek? İşte Diyanet takvimi
- Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...