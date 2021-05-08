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Son dakika: HDP'li Hüda Kaya'dan skandal ''Mescid-i Aksa'' paylaşımı! İsrail saldırısı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

Son dakika haberine göre Milletvekili , İsrail polisinin işgal altındaki Doğu 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan 'daki cemaate saldırısıyla ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından Mescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini paylaşan Kaya, "'yi kıskanıyor" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika: HDP'li Hüda Kaya'dan skandal ''Mescid-i Aksa'' paylaşımı! İsrail saldırısı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

İsrail, dün akşam bir kez daha masum insanları hedef aldı. Ramazan ayında saldırıları artıran İsrail, dün akşam hem Müslümanların ilk kıblesi 'ya saldırdı hem de Ramazan ayının son 10 gününde 'nden bir gece önce saldırdı. Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaatin hedef alındığı saldırılarda 205 Filistinli yaralandı.

HÜDA KAYA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
'de iktidar ve muhalefetten birçok isim, İsrail'in zorbalığını şiddetle kınayan açıklamalarda bulundu. Saldırıyla ilgili açıklama yapmayan HDP ve partinin milletvekili ise 'in zulmünü siyasete alet etti.

SKANDAL PAYLAŞIM
Mescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini paylaşan Kaya, "Türkiye'yi kıskanıyor" diye yazarak, Türkiye'deki camilere saldırılar düzenlendiği yönünde algı oluşturmaya çalıştı.

MESCİD-İ AKSA'DAKİ SALDIRI
Doğu 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

YARALI SAYISI 205'E YÜKSELDİ
İsrail polisinin, işgal altındaki 'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısının 205'e yükseldiği bildirildi.

İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin 'ndan yazılı açıklama yapıldı.

SAHRA HASTANESİ KURULDU
Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.


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