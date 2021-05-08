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Başkan Erdoğan normalleşme için tarih verdi! Türkiye nasıl normalleşecek?

81 ilden gençlerle buluşan Başkan , “'nin gündemi normalleşme takvimi. Yeni takvimi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak." dedi. Peki başladığımız noktaya dönmemek için ne yapmalıyız? ’de yeni normalleş takvimi nasıl olur? sonrası yeni normalleşeme takvimiyle ilgili gelişmeleri canlı yayınına katılan Başkanı Prof. Dr. değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Başkan Erdoğan normalleşme için tarih verdi! Türkiye nasıl normalleşecek?

Prof. Dr. İsmail Balık'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hem vefat sayısı hem hastaneye yatışlarda hem de günlük vaka sayılarında ciddi bir azalma söz konusu.

Burada hem tam kapanmanın hem de tam kapanma öncesi alınana tedbirlerin etkisini görmeye başlayacağız.

Umarız 17 Mayıs'tan bir süre sonra 'günlük vaka sayısı 5 binin altına düşme hedefine' ulaşmış olacağız.

Ama bu hedefe ulaşmak için toplum olarak her bireyin biraz daha öz veride bulunması gerekiyor. Alınan tedbirleri yaşantısına uygulamasında yarar var.

Böyle vaka sayısını 5 bin altına düşürür ve yazı çok rahat bir şekilde geçirmiş oluruz. Bu vaka sayılarının düşmesi doğal olarak Kabine'de ele alınacaktır. Yeni dönemde yüz yüze eğitime kademeli de olsa başlanacaktır.

Bu dönemde çocuklarımızın kaybettiklerini hızlı bir şekilde kazandırmamız gerekiyor. Eğitimin önceliklenmesi son derece doğal.

Salgının yeniden patlamasını engellemek için bundan en çok etkilenen küçük işletmelerin yavaş yavaş açılacak. Kademeli normalleşmede bizim kalabalıklara müsaade etmemeliyiz.

Eğer istediğimiz oranlarda vakalarda düşme olursa kafe ve restoranlarda açılma olabilir. Önümüz yaz sezonu artık. Kafe ve restoranların açık taraflarında mesafeye uygun açılmaların sorun olacağını ben düşünmüyorum. Bireysel tedbirlerimize dikkat etmemiz gerekiyor.

Önümüz turizm sezonu. Turizmin Türkiye için önemini gayet iyi biliyoruz. Turizmde çok ciddi kapsamlı tedbirler alındı. Bu açıdan turizmin de güvenliği olacağını görüyoruz."

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