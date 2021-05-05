Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 3. doz yerli aşıyla yapılacak
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Eylül ayı itibariyle yerli aşının devreye gireceğini belirten Bakan Koca, 2'inci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye nüfusunun üç katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını, eylül ayından itibaren de yerli aşının devreye gireceğini söyledi. Bakan Koca, ikinci dozdan 6 ay sonra tavsiye edilen "üçüncü doz" yani hatırlatma dozunun yerli aşıyla yapılacağını açıkladı. Yeni Şafak Gazetesi'ne röportaj veren Koca, "En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.
İşte Bakan Koca'nın gündeme ilişkin değerlendirmeleri...
HEDEF 1000'İN ALTINDA VAKA
Okul öncesi dönemde; 18 yaş ve üstü vatandaşlarımızı komple aşılamış olmalıyız diye düşünüyorum. Okullar açılmadan önce vakaların 1000'in altına düştüğünü görmeliyiz.
EYLÜL-EKİM'DE KULLANIMDA OLACAK
Yerli aşıda Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısında Faz-2 çalışmaları sırasında gönüllülerin aşılanma aşaması bitti. Faz-2 değerlendirmeleri yapılıyor. Faz-3 aşamasına geçmek üzere. Zannediyorum bir iki hafta içerisinde Faz-3'e geçilmiş olur. Beklendiği gibi olursa, Faz-3 aşamasından sonra üretim ile birlikte eylül-ekim ayında kullanıma geçeceğimizi düşünüyoruz.
7 AŞI ÇALIŞMASINI ÖNEMSİYORUZ
Bunun dışında bir tanesi Ankara Şehir Hastanesi'nde olmak üzere Faz-1 safhasında olan iki tane inaktif aşımız var. Virüs benzeri parçacık temelli aşının ise Onkoloji Hastanemizde Faz-1 aşaması devam ediyor. Gönüllülerin ilk aşıları yapıldı. İkinci aşıları önümüzdeki günlerde yapılmış olacak. Bunlarla beraber, önemsediğimiz toplam 7 aşı projesi var. Ankara Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı adenovirüs temelli aşı da önümüzdeki bir iki hafta içinde Faz-1 çalışmasına başlayacak.
6 AY SONRA HATIRLATMA DOZU
Birden fazla yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma geçeceği bir Türkiye olabileceğini söyleyebilirim. En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum. Bunu Bilim Kurulu belirleyecek, kimlere, ne zaman rapel-hatırlatma tek doz aşısı yapılması gerektiğini.
Bakan Koca, koronavirüse karşı ilaç çalışmalarını şöyle anlattı: "Dünyada ilaç konusunda da epey bir çalışma var. Türkiye'de de benzer çalışmalar var. Şu an somut, doğrudan virüse etkili bir ilaç daha geliştirilebilmiş değil. Ama Faz-3 aşamasına gelen etkili olduğu iddia edilen ve ara sonuçlarıyla da etkili olduğu söylenen bir takım ilaçlar var. Yıl sonuna kadar ilaç konusunda önemli bir aşama kaydedileceği kanaatindeyim."
SİNOVAC'IN ETKİSİ GÖRÜLDÜ
Sinovac aşısı ile ilgili bilgi veren Koca, şunları söyledi: Biz, Çin aşısının etkinliğini Hacettepe Üniversitesi'nin 25 merkezde 10 bin 200 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmayla dünyaya duyurduk. Bağımsız bir kurul tarafından bu değerlendirme yapıldı. Oradaki etkinliği %83,5 olarak açıklandı. Ayrıca biz de iki üç hafta içinde, milyonlarca vatandaşımıza uyguladığımız aşının sonuçlarını açıklamış olacağız. Kasım-aralık döneminde yaşanan pikte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı dikkate alındığında, aşının bu dönemde yaşadığımız pikte sağlık çalışanlarımızın üzerindeki koruyucu etkisini daha net görmüş oluyoruz. Sağlık çalışanlarının toplam vaka içindeki payı, beş kat düştü. Hastaneye yatanlar içindeki payı da yaklaşık 4 kat azaldı. Aşı sonrası özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın, toplam vaka içindeki payı yüzde 17'lerden yüzde 7 küsura indi.
İLAÇLARDA SONUÇLAR ETKİLİ
Bakan Koca, koronavirüse karşı ilaç çalışmalarını şöyle anlattı: "Dünyada ilaç konusunda da epey bir çalışma var. Türkiye'de de benzer çalışmalar var. Şu an somut, doğrudan virüse etkili bir ilaç daha geliştirilebilmiş değil. Ama Faz-3 aşamasına gelen etkili olduğu iddia edilen ve ara sonuçlarıyla da etkili olduğu söylenen bir takım ilaçlar var. Yıl sonuna kadar ilaç konusunda önemli bir aşama kaydedileceği kanaatindeyim."
Bakan Koca aşı tedariki ile ilgili olarak şunları söyledi:
Şu an nüfusumuzun 3 katı kadar sözleşmeye bağlı aşı var. 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik. Sputnik'in tedarik planlı birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak. Ayrıca 90 milyonu da BioNTtech olmak üzere toplam 240 milyon. Yani nüfusumuzun 3 katı kadar doz ile ilgili yapılmış sözleşmelerimiz var.
OLUMLU GELİŞME BEKLİYORUZ
Bu sözleşmelerde tarih sınırlaması var. Sputnik 6 ay içinde tedarik edilmek üzere 50 milyon doz için sözleşme yapıldı. Daha önce defalarca ifade ettiğim gibi, Sinovac için ilk 50 milyon dozu şubat sonu, ikinci 50 milyon dozu ise nisan sonu teslim edilmek üzere sözleşme yapılmıştı. Yani nisan sonu itibari ile 100 milyon doz Sinovac aşısı sözleşme gereği geliyor olmalıydı, gelmedi. Özellikle Çin, aşıyı öncelikle kendi vatandaşlarına kullanmak istedi. Fabrikalarındaki üretim devam ediyor, şirket ile o anlamda bir sorun yok, sözleşmede de bu anlamda bir sıkıntı yok. Son bir hafta-on gün içerisinde olumlu gelişmelerle önümüzdeki bir iki hafta içerisinde yeniden akışın devam edeceğini bekliyoruz.
BİONTECH'TE HEDEF 90 MİLYON
BioNTech şu ana kadar 5 milyon geldi. Mayıs ayında 1 milyon daha asgari gelmiş olacak. Haziran ayında 30 milyon ki Uğur Hoca bu konuda son derece gayret gösteriyor, Türkiye'ye daha fazla aşıyı vermek için olağanüstü çaba içinde. Temmuz-ağustos için de bu takvimi netleştirip toplamı 90 milyon olacak şekilde tedarik için çaba harcanıyor. Ama biz, mayıs-haziran ve diğer aylarda daha da arttırabilme çabası içinde olan Uğur Hocaya biraz daha bunu arttırın diye talepte bulunuyoruz.
TESLİM EDİLDİĞİNDE ÖDENİYOR
Kimisi "Parası ödenmiyor" diyor. Sözleşme gereği bize mal teslim edildiğinde parası da ödeniyor. Bu anlamda hiçbir sorun yok, sözleşme de böyle. Bu konu çok istismar ediliyor, teslim edilip de parası ödenmeyen aşı mı var?
ŞEHİRLERİN RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR
Sağlık Bakanı Koca ile sohbetin ardından Edirne'deki çalışmaları da gözlemleme fırsatı buldum. Bakan Koca, ziyaret ettiği illerde tüm tarafları bir araya getirerek, adeta şehrin röntgenini çekiyor. Toplantılara yereldeki sağlık birimlerinin müdürleri, hastanelerin başhekimleri, tıp fakültesi olan üniversitelerin rektör ve üniversite hastanesinin başhekimleri katılıyor. Toplantılar sırasında bakan Koca'ya en az bir bakan yardımcısı ve ilgili genel müdürler eşlik ediyor. Koca'nın hassasiyet gösterdiği bir başka konu ise yerel yöneticilerin ve siyasetçilerin de bu toplantılara katılımını sağlamak. Önceki gün Edirne'deki toplantıya CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan ve MHP İl Başkanı'nın katılması bu anlamda dikkat çekiciydi.
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