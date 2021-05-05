İçişleri Bakanlığı yayımladı! Genelgede kritik detay: Sigara, pazar...

E-TİCARETTE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Genelgenin yayınlamasının ardından e-ticarette 'zorunlu temel ihtiyaç' olarak gösterilen ürünlerin dışında kalan gruplarda bir hareketlenme başladığını söyleyen PttAVM.com Genel Müdürü ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, "Cuma gününden sonra bunun daha da hızlanmasını bekliyoruz. Tüketicinin taleplerinin karşılanması için hazırlıklarımızı yapıyoruz. E-ticaret sektörü olarak ihtiyaçların karşılanması adına aksiyon alıyoruz. Ancak son kapanma döneminde sanal pazaryeri mantığı ile çalışan platformlarımızda bazı sorunlar da oluyor. Orada satış yapan mağazalar depolarına erişim sağlayamıyor ve ürünleri postaya veremiyor. Bu süreçte biz kendi depolarımızdaki stokladığımız ürünlerle çalışmaya devam ediyoruz. Kapanma döneminde yaşanacak sıkıntıları tecrübe ettiğimiz için de depolarımızı ona göre ayarladık" diye konuştu. Kısıtlamaların yoğun olduğu dönemlerde özellikle tamirat gereçleri, dekorasyon malzemeleri, oyuncak ve masa oyunlarına olan talebin katlandığını belirten Çevikoğlu, "İnsanlar evde vakit geçirdikçe bu ürünlere olan ilgileri de artıyor. Evde yapmak istedikleri değişiklikleri boş kaldıklarında gidermek istiyorlar. Ayrıca çocuklar için de oyuncak ve oyun konsolları çok önemli. Bunlara boyama kitaplarını da ekleyebiliriz. Çocuklar talep ettiği için aileler de alıyorlar" diye konuştu.