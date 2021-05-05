İçişleri Bakanlığı yayımladı! Genelgede kritik detay: Sigara, pazar...
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'ndan market ve pazar genelgesi yayımlandı. Yayımlanan genelgede sigara, alışveriş ve hafta sonu ayrıntıları yer aldı. İçişleri Bakanlığı, zincir ve süpermarketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürünün satışının yapılamayacağını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği 'Market Tedbirleri' genelgesinde 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde satışı yasaklanacak ürünleri 7 maddede tek tek sıraladı. Buna göre market, süper market ve zincir marketlerde 7 Mayıs Cuma gününden itibaren zorunlu temel ihtiyaçlar dışında ürün satışına izin verilmeyecek.
Marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Genelgeye göre, daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında getirilen kurallar ışığında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak.
İçişleri Bakanlığı'nca önceki akşam yayımlanan genelgenin ayrıntıları şöyle:
1. MARKETLER VE FIRINLAR HANGİ SAATLERDE ÇALIŞACAK?
Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
2. ZİNCİR VE SÜPER MARKETLER NE ZAMAN KAPALI OLACAK?
Zincir ve süper marketler daha önce belirtildiği gibi pazar günleri kapalı kalacak.
3. YENİ TEDBİRLER NEDEN ALINDI?
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni tedbirler alındı.
4. MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLECEK?
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
5. SATIŞ YASAĞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
6. MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞINA YASAK GETİRİLDİ?
Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
7. YASAKLAR SÜRESİNCE HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
BAKANLIK SORULARI GÜNCELLEDİ
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili sıkça sorulan soruları güncelledi. Bakanlık, gelen yeni sorulara şu yanıtları verdi:
NÖBETÇİ GÖZLÜKÇÜ
Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında gözlükçüler faaliyetlerine geçici olarak ara verecek. Göz hekimlerince düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması için valilikler tarafından her ilçede bir nöbetçi gözlükçünün açık olması sağlanacak.
TAMİR İŞLERİ VE VETERİNER HİZMETLERİ AKSAMAYACAK
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve yaptıkları işin doğası gereğince gün içerisinde birden fazla yerde bulunmaları gereken elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin, günlük iş planlarını göstermeleri halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde bu durumlar da göz önünde bulundurulacak.
ÇİFTÇİLERE ÖZEL İZİN
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma döneminde tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla "Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırıldı. Bu doğrultuda tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan çiftçi kayıt sistemi belgesi veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan çiftçi belgesini ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerin ayrıca e-Başvuru sistemi üzerinden çalışma izni görev belgesi almalarına gerek kalmayacak.
ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEK SATIŞI VAR
Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00- 24.00 arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek.
BASIN KARTI YETERLİ
Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının görevleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev belgelerini ibraz etmek kaydıyla seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.
SİGORTA ACENTELERİ KAPALI, EKSPERE KISITLI İZİN
Sigorta acenteleri tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup faaliyetlerine ara vermeleri gerekmektedir. Sigorta eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesi ve hasar güzergahı/ zamanı ile sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır.
YARDIM FAALİYETİ YAPAN GÖNÜLLÜLERİN İSİMLERİ BİLDİRİLECEK
Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu amaçla valilik ve kaymakamlıklara yapacakları başvurularda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de bildirilecektir.
AVUKATLARA İŞ İSTİSNASI
Avukatlar ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi değil.
SİGARA YASAĞI YOK
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son genelgede sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını söyledi. İsmail Çataklı, şunları kaydetti: "Yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler almamız gerekiyor. Marketler de yeni bir süreç. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç. Online satışlara gelince amacımız kalabalıkları bir araya getirmemek. Online alışverişlerle ilgili durum söz konusu değil." Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını kaydederek, bu yöndeki paylaşımların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.
SINIRLAMA İNTERNETE DE UYGULANSIN
Mahalle esnafını korumak amacıyla kapanma döneminde bazı ürünlerde getirilen satış sınırlamasının zincir marketlerin internetten alışverişine de uygulanmasını isteyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kapanma sonrası seçim bölgesinin de bulunduğu 5 ilde 5 esnafın intihar ettiğini, işletmecilerin düştüğü ekonomik açmazın son dönemde perçinlendiğini söyledi. Erkan Aydın, şunları söyledi: "Bu süreçte vatandaş mahallesindeki esnaftan alışveriş yapmayı bırakınca bu geleceğe dönük de risk oluşturuyor. O nedenle zincir marketlere fiili satışta getirilen sınırlamanın internete de uygulanması gerekir."
E-TİCARETTE HAREKETLİLİK BAŞLADI
Genelgenin yayınlamasının ardından e-ticarette 'zorunlu temel ihtiyaç' olarak gösterilen ürünlerin dışında kalan gruplarda bir hareketlenme başladığını söyleyen PttAVM.com Genel Müdürü ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, "Cuma gününden sonra bunun daha da hızlanmasını bekliyoruz. Tüketicinin taleplerinin karşılanması için hazırlıklarımızı yapıyoruz. E-ticaret sektörü olarak ihtiyaçların karşılanması adına aksiyon alıyoruz. Ancak son kapanma döneminde sanal pazaryeri mantığı ile çalışan platformlarımızda bazı sorunlar da oluyor. Orada satış yapan mağazalar depolarına erişim sağlayamıyor ve ürünleri postaya veremiyor. Bu süreçte biz kendi depolarımızdaki stokladığımız ürünlerle çalışmaya devam ediyoruz. Kapanma döneminde yaşanacak sıkıntıları tecrübe ettiğimiz için de depolarımızı ona göre ayarladık" diye konuştu. Kısıtlamaların yoğun olduğu dönemlerde özellikle tamirat gereçleri, dekorasyon malzemeleri, oyuncak ve masa oyunlarına olan talebin katlandığını belirten Çevikoğlu, "İnsanlar evde vakit geçirdikçe bu ürünlere olan ilgileri de artıyor. Evde yapmak istedikleri değişiklikleri boş kaldıklarında gidermek istiyorlar. Ayrıca çocuklar için de oyuncak ve oyun konsolları çok önemli. Bunlara boyama kitaplarını da ekleyebiliriz. Çocuklar talep ettiği için aileler de alıyorlar" diye konuştu.
PAZAR YERLERİ CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK
İçişleri Bakanlığı 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olacağını duyurdu. Vatandaşlar yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidebilecekler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?
- İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Hangi mesleklere verilecek? İşte detaylar...
- Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...
- Talep patlaması oldu! Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi! 24 ay ödemesiz, 7 yıl vadeli 150 bin TL kredi...
- Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...
- Bankalardan flaş yasak adımı! Değişiklik yaşanacak! Akbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank...
- Bu fırsat kaçmaz, paraşütsüz çakılıyor! Mayıs ayı kampanyalarında 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...
- Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...