Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tarihi açıkladı: Yazın başlıyoruz
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında tam kapanma ve aşılamayla ilgili çok önemli son gelişmeleri duyurdu. Bakan Koca aşılama süreciyle ilgili artık tüm nüfusu aşılamanın en önemli adımı için tarih verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bölgesel Değerlendirme Toplantısı için gittiği Edirne'de çok önemli son dakika haberlerini paylaştığı bir konuşma yaptı. Bakanlığın kovid-19 vaka, şikayet, semptom ve hastane başvurularına ilişkin çok kritik verilerini paylaşan Dr. Fahrettin Koca "Tam kapanma olumlu sonuçlar verdi. Hastaneye başvurular yarı yarıya düştü. Düşüş hızı daha da artacak. 40 yaş üstünü haziran sonunda, 18 yaş üstünü bu yaz aşılayacağız. Milletimizin fedakârlığıyla vaka sayılarının ciddi şekilde düştüğü bir bayramı yaşamak istiyoruz" dedi.
TÜM NÜFUSU AŞILAMADA KRİTİK ADIMI AÇIKLADI: YAZIN BAŞLIYORUZ
Bakan Koca burada Sağlık Bakanlığı'nın elde edilen son verilerini kamuoyu ile paylaşırken tüm nüfusun aşılanmasında en önemli adım olan yaş sınırını düşürerek aşılama işlemlerinin de başlamasına ilişkin tarihleri duyurdu.
HAZİRAN SONU 40 YAŞ ÜSTÜNDE AŞI TAMAMLANACAK
Milletçe yaptığımız fedakârlığın etkisini görüyoruz. Vaka sayıları ve hastaneye yatışlar azaldı. Düşüş hızı daha da artacak. Bu, yakında ağır hasta ve vefatlara da yansıyacak. Aşı programını hızlandıracağız. Haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılamakta kararlıyız.
Bakan Koca ayrıca bu yaz tüm Türkiye'nin koronavirüs aşılama işleminde düğmeye basılacağını şu cümle ile duyurdu: Yaz döneminde 18 yaş üstünü aşılamayı planlıyoruz.
TOPLAM 240 MİLYON DOZ AŞI
Aşı tedarikindeki iyileştirmelerle daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmekte. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek. Bizim toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac. Sputnik'le ilgili 50 milyon doz, BioNTech'le ilgili de 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz şeklinde bir miktar söyleyebilirim.
MUHTARLARA AŞI BAŞLIYOR
Yerli aşılardan birinde Faz-3 aşamasına bir iki hafta içinde geçilmiş olacak. Başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse, eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum. Yarından (bugün) itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak.
TEST SAYISI POLEMİĞİ ASILSIZ VE KÖTÜ NİYETLİ
Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi, vaka sayısının düşmesinin sonucudur. Kısıtlamalar ile temasın azaldığını görüyoruz. Tüm Türkiye'de hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düşmüştür.
KORONAVİRÜSTE AŞIYA DAVET
Tam kapanma bir zaruretti. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının ciddi derecede düştüğü bir bayramı yaşamak istiyoruz. Tekraren söylüyorum, sırası gelen vatandaşlar mutlaka aşılarını yaptırmalı.
'HEDEF VAKA SAYISINDA 100 BİNDE 100'ÜN ALTINA İNMEK'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehirlerden kıyılara ve Anadolu'ya göçün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için tüm kolluğu seferber etti. Ramazan Bayramı sonuna kadar polis ve jandarma dönüşlerde de sıkı denetimi sürdürecek. Apartman ve site içi görüşmelerin bile önüne geçilmesine çalışılacak. Hedef tüm Türkiye'de yüz bin nüfusa denk düşen vaka sayısını 100'ün altına düşürmek. Tam kapanmayla Türkiye'deki günlük vakalar yüzde 25-30, İstanbul'da yüzde 40 düştü.
Test pozitiflik oranı yüzde 11-12'lere inerken, hafta sonu bu oranın yüzde 8'ler civarında olması bekleniyor. İstenen sonuç alınamazsa 19 Mayıs'ı içine alacak şekilde kapanmanın bir hafta daha uzatılması konuşuluyor. Bayram sonrası normale geçişin kademeli bir şekilde olması planlanıyor. Önce okullar ardından avukatlık büroları, kuaför gibi mekanların açılmasına izin verilmesi bekleniyor. Son aşamada kafe ve lokantalar masa sınırı ve dış mekan koşulu ile açılabilecek. Geçiş aşamasında en son kaldırılacak yasak ise hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- Bunu yapan erken emeklilik hakkı kazanıyor! Erken emekli olmak için şartlar neler? Tüm detaylar açıklandı
- Bayrama kaç gün kaldı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- Gözler ÖSYM'de! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır?
- Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama
- PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...
- Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri
- Faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği! Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve kira desteği...
- Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...
- Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama