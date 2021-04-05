05 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Darbe imalı bildiriyi savunan CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal tehdit: İktidarı TRT canlı yayınında yargılayacağız

Darbe imalı bildiriyi savunan CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal tehdit: İktidarı TRT canlı yayınında yargılayacağız

milletvekili 103 amiralin yayınladığı skandal bildiri üzerine katıldığı canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu. Aykut Erdoğdu'nun "Seçilmiş siyasi iktidarı canlı yayınında yargılayacağız" sözleri büyük tepki topladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
ABONE OL

Geçtiğimiz gün gece yarısı milli iradeyi tehdit edip darbe çağrışımlı bir bildiri imzalayan 104 amiral tepkilerin odağındaki isimler oldu.

Bildirinin yayınlanması sonrası başta hükümet yetkililerinden olmak üzere vatandaşlardan çok sert tepkiler geldi.

Ancak ülkenin ana muhalefet partisi CHP'den amirallere art arda destek mesajları geldi.

CHP'den bildirinin yayınlandığı gün amirallere ilk destek ise İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan geldi.



Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın bildiri ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğdu AK Partilileri de tehdit ederek şu ifadeleri kullandı:

TRT'DEN CANLI VERECEĞİZ...
"Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaların da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün.

AMİRALLERE: ALLAH RAZI OLSUN
Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu bildiri TSKya da saygısızlıktır "BU BİLDİRİ TSK'YA DA SAYGISIZLIKTIR"
12 Mart Muhtırasına benziyor! "12 MART MUHTIRASI'NA BENZİYOR!"
Darbe imalı bildiriye A Haberde sert tepkiler DARBE İMALI BİLDİRİYE A HABER'DE SERT TEPKİLER
Emekli askerlerin bildirisine soruşturma! EMEKLİ ASKERLERİN BİLDİRİSİNE SORUŞTURMA!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA