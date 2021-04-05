Geçtiğimiz gün gece yarısı milli iradeyi tehdit edip darbe çağrışımlı bir bildiri imzalayan 104 amiral tepkilerin odağındaki isimler oldu.

Bildirinin yayınlanması sonrası başta hükümet yetkililerinden olmak üzere vatandaşlardan çok sert tepkiler geldi.

Ancak ülkenin ana muhalefet partisi CHP'den amirallere art arda destek mesajları geldi.

CHP'den bildirinin yayınlandığı gün amirallere ilk destek ise İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan geldi.





Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın bildiri ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğdu AK Partilileri de tehdit ederek şu ifadeleri kullandı:

TRT'DEN CANLI VERECEĞİZ...

"Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaların da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün.

AMİRALLERE: ALLAH RAZI OLSUN

Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz."