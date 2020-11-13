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CHP'nin ekonomi gezisinden sıkılan Aykut Erdoğdu tekne turuna çıktı

’yi gezmek üzere yola çıkan ‘ ’nde garip bir durum yaşandı. CHP Lideri ’nun görevlendirdiği 20 vekil arasında bulunan CHP Erdoğdu geziden sıkılıp soluğu teknede aldı. Vekil, ’de keyif yaptığı videoları hesabından yayınladı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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CHP'nin ekonomi gezisinden sıkılan Aykut Erdoğdu tekne turuna çıktı

' ' 'yi gezmek için yola çıktı ancak ilginç bir durum yaşandı. CHP Lideri 'nun görevlendirdiği aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri bulunan 20 vekil yola çıktı.

CHP'nin ekonomi gezisinden sıkılan Aykut Erdoğdu tekne turuna çıktı CHP'NİN EKONOMİ GEZİSİNDEN SIKILAN AYKUT ERDOĞDU TEKNE TURUNA ÇIKTI

Ancak CHP Erdoğdu geziden sıkılıp soluğu teknede aldı. Vekil, 'de keyif yaptığı videoları hesabından yayınladı.

Geçtiğimiz Salı günü Türkiye'yi gezmek üzere 'CHP Ekonomi Otobüsü' yola çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlandırdığı 20 vekilin yanı sıra otobüste Genel Başkan yardımcıları ve Parti Meclis üyeleri de yer aldı.

ERDOĞDU SOLUĞU TEKNEDE ALDI

Otobüs Mersin'e geldiğinde sıkıldığı anları değerlendirilen CHP İstanbul Milletvekili soluğu teknede aldı. Burada bir tekneye binen Erdoğdu, keyifli deniz yolculuğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Ekonomi Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen vekilin keyif yaptığı anları paylaşması dikkat çekti.

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