CHP'nin ekonomi gezisinden sıkılan Aykut Erdoğdu tekne turuna çıktı

'CHP Ekonomi Otobüsü' Türkiye'yi gezmek için yola çıktı ancak ilginç bir durum yaşandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri bulunan 20 vekil yola çıktı.

Ancak CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geziden sıkılıp soluğu teknede aldı. Vekil, Mersin'de keyif yaptığı videoları sosyal medya hesabından yayınladı.