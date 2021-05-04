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CHP'li Aykut Erdoğdu kaçaktan vazgeçemiyor! Kaçak eve iskan ısrarı

A Haber
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Giriş: 04.05.2021 11:02
İzmir Çeşme'de satın aldığı villaya kaçak tadilat yaptığı için gündeme gelen CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, bu kez başka bir olayla gündeme geldi. Erdoğdu'nun iskanı olmayan lüks binadan dubleks daire satın aldığı ve baskı ile dairesine iskan almaya çalıştığı öğrenildi. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı.
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