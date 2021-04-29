Ankara'da yer yerinden oynuyor! Aykut Erdoğdu CHP’li belediyelerden para mı topladı?

SKANDAL DEYİNCE ONUN ADI GELİR

Aykut Erdoğdu, 103 amiralin yayınladığı skandal bildiri üzerine katıldığı canlı yayında, AK Partilileri tehdit etmişti. Erdoğdu, şunları söylemişti:

"Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaların da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün. Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz."