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Irak kuzeyinde PKK'ya darbe! İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından bombalama görüntüsü

kuzeyinde terör örgütü PKK ve destekçilerine karşı devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri tarafından etkili şekilde vurularak imha edildi. ’nın Twitter adresinden operasyona dair görüntü paylaşıldı. İşte o anlar…

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Irak kuzeyinde PKK'ya darbe! İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından bombalama görüntüsü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor" denildi.

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