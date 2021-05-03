Irak kuzeyinde PKK'ya darbe! İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından bombalama görüntüsü

Irak kuzeyinde terör örgütü PKK ve destekçilerine karşı devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetleri tarafından etkili şekilde vurularak imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter adresinden operasyona dair görüntü paylaşıldı. İşte o anlar…

Irak kuzeyinde terör örgütü PKK ve destekçilerine karşı devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetleri tarafından etkili şekilde vurularak imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden operasyona dair görüntü paylaşıldı.