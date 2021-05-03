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Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım açıklaması! Kaç terörist öldürüldü?

Son dakika haberleri... Bakanı , Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularından birinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım açıklaması! Kaç terörist öldürüldü?

Bakanı , Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağarada tespit edilen 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bunlardan birinin bölge sorumlusu olduğunu bildirdi.

Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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