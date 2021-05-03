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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , Başbakanı ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral ve MİT Başkanı da yer aldı.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Başbakanlık Binası'nda gerçekleşen iki ülke heyetleri arasındaki görüşmenin ardından, Akar ve Dibeybe bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

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