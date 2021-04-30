İl dışından gelenler 10 gün evden çıkamayacak! Marketlerde çok sayıda ürüne satış yasağı! Valiliklerden tam kapanma açıklaması

Söz konusu karar ile esnaf için haksız rekabetin engellendiğini dile getiren Demirci şunları kaydetti:

"Valimiz Hüseyin Öner ile birlikte yaptığımız görüşmede 'tam kapanma' sürecinde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmelerin kapalı olmasından dolayı haksız rekabetin önlenmesi amacıyla bu süreçte açık olacak zincir marketlerde bu reyonların veya bunların bulunduğu katların satışa kapatılması kararı verildi."

Demirci, alınan karara rağmen söz konusu ürünlerin satışının yapılması halinde idari yaptırım uygulanacağını sözlerine ekledi.