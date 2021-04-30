30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İl dışından gelenler 10 gün evden çıkamayacak! Marketlerde çok sayıda ürüne satış yasağı! Valiliklerden tam kapanma açıklaması

İl dışından gelenler 10 gün evden çıkamayacak! Marketlerde çok sayıda ürüne satış yasağı! Valiliklerden tam kapanma açıklaması

genelinde koronavirüse karşı verilen mücadelede tam kapanma kararı alınırken Valiliklerden de yeni kararlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Valiliği tarafından yapılan açıklamada il dışından gelen kişilerin 10 gün evlerinde izole edileceği açıklanırken, bir diğer ilde zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışının yasaklandığı ifade edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
ABONE OL
İl dışından gelenler 10 gün evden çıkamayacak! Marketlerde çok sayıda ürüne satış yasağı! Valiliklerden tam kapanma açıklaması

'ta yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, il dışından gelenler 10 gün evlerinde izole edilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

10 GÜN İZOLE KARARI

Bu kapsamda yeni kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

", , , ve gibi büyükşehirlerden yaz dönemini ilimizde geçirmek için gelen vatandaşların evlerinde kendilerini 10 gün boyunca izole etmelerinin sağlanması, bu süreç boyunca hiçbir şekilde ziyaretlerinin yapılmaması, bu durumun köy muhtarı ve kolluk kuvvetleri tarafından denetiminin sağlanması konusunda karar verilmiştir."

Açıklamada, kararlarını ihlallerde, her birinde ayrı ayrı olmak üzere 860 lira ile 3 bin 469 lira arasında idari ceza uygulanacağı kaydedildi.

MARKETLERDE FLAŞ YASAKLAR

'da, zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" sürecinde satışının yasaklandığı bildirildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, kentte tam kapanma sürecinde haksız rekabetin oluştuğunu, bunu engellemek amacıyla Valilik ile ortak kararın alındığını belirtti.

Söz konusu karar ile esnaf için haksız rekabetin engellendiğini dile getiren Demirci şunları kaydetti:

"Valimiz Hüseyin Öner ile birlikte yaptığımız görüşmede 'tam kapanma' sürecinde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmelerin kapalı olmasından dolayı haksız rekabetin önlenmesi amacıyla bu süreçte açık olacak zincir marketlerde bu reyonların veya bunların bulunduğu katların satışa kapatılması kararı verildi."

Demirci, alınan karara rağmen söz konusu ürünlerin satışının yapılması halinde idari yaptırım uygulanacağını sözlerine ekledi.

Vaka sayılarında sevindiren gelişme! VAKA SAYILARINDA SEVİNDİREN GELİŞME!
Sağlık Bakanı Koca'dan kapanma ve aşı duyurusu! SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KAPANMA VE AŞI DUYURUSU!
Bakan Koca 3 ile ilişkin detayları açıkladı! BAKAN KOCA 3 İLE İLİŞKİN DETAYLARI AÇIKLADI!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA