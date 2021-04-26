Mehmet Metiner'den CHP ve İYİ Parti'ye soykırım tepkisi!
CHP ve İYİ Parti, ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırmı açıklamalarına karşı sessiz kaldı. A Haber canlı yayınından CHP ve İYİ Parti'yi eleştiren siyasetçi Mehmet Metiner, "Bunların yaptığı ihanettir" dedi.
Siyasetçi Mehmet Metiner, A Haber canlı yayınında ABD Başkanı Biden'ın soykırım iddialarına tepki göstermeyen CHP ve İYİ Parti'yi topa tuttu.
"O DÖNEMDE PKK DA OLSAYDI..."
A Haber'de Kürt vatandaşlara seslenen Metiner, "Eğer o tarihte (Hınçak ve Taşnaksütyun terör örgütlerinin olduğu dönem) PKK olsaydı, her iki örgüt bir araya gelip Osmanlı'yı arkadan hançerlerdi. Katledilenler yoğunluklu bir biçimde Kürtlerdir. Kürtler adına hareket ettiğini söyleyen utanmaz bir partinin Kürt katliamcısı Ermeni çeteleri desteklemesinden dolayı Kütler tarafından lanetlenmeli." dedi.
"ERMENİLER HALK OLARAK İHANET ETMEDİ"
Ermeni terör örgütleriyle halkı ayırdığını belirten Mehmet Metiner, A Haber'de çarpıcı detaylara yer verdi.
Türkiye'nin Ermeni halkı ile sorun yaşamadığını dile getiren Metiner, "Bizim Ermeni halkıyla bir kavgamız yoktur. Ermeniler halk olarak Osmanlı'ya ihanet etmedi. Hınçak ve Taşnaksütyun terör örgütlerinin Ruslarla iş birliği yaparak Osmanlı'yı arkadan hançerlediğini, bir takım aydın ve siyasilerin bu çeteci faaliyetlere katıldığını herkes bilir. Buna rağmen bizim Ermeni halkına karşı hiçbir husumetimizdir. Osmanlı'nın Ermeni halkına bir kastı olsaydı bunu en zayıf olduğu dönemde yapmazdı. 1. Dünya Savaşı'nda, 4 cephede savaştığımızda yapmazdı. Soykırım Batı'ya özgü bir kelimedir, bizde yoktur." şeklnde konuştu.
CHP VE İYİ PARTİ'YE SERT TEPKİ
CHP ve İYİ Parti'nin sessiz kalmasını hedef alan siyasetçi Metiner, "Kimse Biden eleştirisi yaparak topu taça atmasın. Biden'ın canı cehenneme. Bu ülkenin parlamentosunda, TBMM vekili koltuğunda oturan bir parti bu ülkenin değerlerine bu kadar düşmanlık yapıyorsa, CHP ve İYİ Parti hiçbir cevap vermiyorsa bütün bunların yaptığı ihanettir." sözleriyle tepki gösterdi.
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