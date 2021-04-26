Mehmet Metiner'den CHP ve İYİ Parti'ye soykırım tepkisi!

Türkiye'nin Ermeni halkı ile sorun yaşamadığını dile getiren Metiner, "Bizim Ermeni halkıyla bir kavgamız yoktur. Ermeniler halk olarak Osmanlı'ya ihanet etmedi. Hınçak ve Taşnaksütyun terör örgütlerinin Ruslarla iş birliği yaparak Osmanlı'yı arkadan hançerlediğini, bir takım aydın ve siyasilerin bu çeteci faaliyetlere katıldığını herkes bilir. Buna rağmen bizim Ermeni halkına karşı hiçbir husumetimizdir. Osmanlı'nın Ermeni halkına bir kastı olsaydı bunu en zayıf olduğu dönemde yapmazdı. 1. Dünya Savaşı'nda, 4 cephede savaştığımızda yapmazdı. Soykırım Batı'ya özgü bir kelimedir, bizde yoktur." şeklnde konuştu.