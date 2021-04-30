İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan PKK destekçisi BirGün Gazetesi'nin Ruhsar Pekcan haberine sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK destekçisi BirGün Gazetesi'nin "Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin tadilatını da bakanlığa yıkmış" başlıklı haberine tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu söz konusu gazeteye, "PKK’lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun..." ifadeleriyle cevap verdi.
PKK destekçisi BirGün Gazetesi gün içinde eski Bakan Ruhsar Pekcan hakkında skandal bir habere imza attı. Söz konusu gazete Pekcan için "Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin tadilatını da bakanlığa yıkmış" ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter adresinden olayın gerçeklerini açıkladı.
BİRGÜN GAZETESİ'NDEN SKANDAL İFTİRA
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ı hedef alan BirGün Gazetesi, yer verdiği halan haberde Ruhsar Pekcan'ın kiraladığı evini 380 bin liraya tadilata soktuğunu ve faturayı da bakanlığa kestiğini yazdı.
BirGün'ün yalan haberine cevap ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
BAKAN SOYLU'DAN İFTİRAYA SERT TEPKİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BirGün Gazetesi'nin "Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin 380 bin liralık tadilatını bakanlığa yıkmış" başlıklı haberini yalanladı.
Süleyman Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"PKK'lı Birgün Gazetesi, hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun... Bakanlığın tahsis ettiği konutun, sanki Sn. Ruhsar Pekcan'ın konutu gibi yansıtılması, 'Linç kampanyasında ben de olayım' perişanlığıdır!"