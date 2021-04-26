Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan CHP ve HDP'ye sözde Ermeni soykırımı tepkisi

Doğruları anlattığı için CHP'de istenmeyen isim olan Öztürk Yılmaz, kurduğu partiyle çalışmalarına devam ediyor. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ABD Başkanı Biden ile CHP ve HDP'nin sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi..

CHP VE HDP'YE TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözde soykırımı kabul eden skandal paylaşımlarına tepki gösteren Öztürk Yılmaz, HDP'yi de hedef aldı.

"Biden'a ne gerek var" diyen Yılmaz, "Önce zaten bunlar bela, bunların utanması lazım. Ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri ülkeye ihanet eden ahlaksız bunlar" ifadeleriyle tepki gösterdi.

HDP'nin sözde Ermeni soykırımı hakkındaki açıklamalarına tepkisini sürdüren Öztürk Yılmaz, "İt utansa don giyer bizim memlekette bunlarda utanma duygusu yok ki. Bu bayrağın altında yer alıyorsan, bu edepsizliği yapamazsın. Böyle bir şey olamaz" dedi.

Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan eski CHP'li Öztürk Yılmaz, "İstanbul İl Başkanı 'soykırım' derken ona iki kelime edemeyip bir de yalancıktan mektup yazan ana muhalefetten hiçbir şey beklemiyorum. 'Aman soykırımı kabul etme' diye mektup gönderiyor yalancılar ama kendi içindekiler soykırım olmuştur diye paylaşım yapıyor. Türkiyede bu hainler olduğu sürece gerçekçilik diye bir şey olamaz. Sen nasıl olur da Biden ağzı ile konuşursun ne haddine ya densizlik." ifadelerine yer verdi.

ÖZTÜRK YILMAZ BIDEN'A DA SERT ÇIKTI

ABD Başkanı Biden'ı da hedef alan Yılmaz, "Biden'ın yaptığı dangalaklıktır sana mı kalmış. Galiba nörolojik çok tedavi gördü kafası sulanmış durumda sana mı kalmış. sana ne sen araştırmak istiyorsan senin ABD'li bilim adamlarına söyle gelsinler araştırsınlar. Sen siyaseten niçin bu kadar kin öfke ile hareket ediyorsun işte ben buna çıldırıyorum" şeklinde konuştu.