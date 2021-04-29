Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Kaftancıoğlu 56 bin lira tazminat ödeyecek

Başkan Erdoğan ve annesine ağıza alınmayacak hakaretler eden ve paylaşan terör sevici CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu'na mahkemeden ödül gibi ceza verildi.



Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, davacı Başkan Erdoğan'ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı Mehmet Süleyman Türker katıldı.

Davacı Erdoğan'ın avukatları, her bir haksız fiil bakımından tazminata hükmedilmesini talep etti. Davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin hakaret kastı olmadığından davanın reddini istedi.