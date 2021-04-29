Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Kaftancıoğlu 56 bin lira tazminat ödeyecek
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve annesi hakkında skandal ifadeler kullanan terör sevici CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hakaret içeren paylaşımları için 56 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.
Başkan Erdoğan ve annesine ağıza alınmayacak hakaretler eden ve paylaşan terör sevici CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu'na mahkemeden ödül gibi ceza verildi.
Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, davacı Başkan Erdoğan'ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı Mehmet Süleyman Türker katıldı.
Davacı Erdoğan'ın avukatları, her bir haksız fiil bakımından tazminata hükmedilmesini talep etti. Davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin hakaret kastı olmadığından davanın reddini istedi.
56 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davalı Kaftancıoğlu'ndan 56 bin lira manevi tazminat alınarak davacıya verilmesine hükmetti.
DAVA DİLEKÇESİNDEN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı, yüz kızartıcı ifadeler kullanarak, suç isnat ederek, onur, şeref ve haysiyetini zedeleyerek ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilmişti.
Müvekkil Erdoğan'a atılan ve yapılan iftira yollu hakaretlerin ve aşağılayıcı ifadelerin büyüklüğü dikkate alınması istenilen dilekçede, Kaftancıoğlu'nun her bir paylaşımı için 50 bin liradan toplam 700 bin liralık manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ
Başkan Erdoğan, AK Parti grubunda, Kaftancıoğlu'nun tweet'lerini görüntülü olarak izlettirip, sert eleştiriler yöneltmişti. Erdoğan, "Vefat etmiş anacığıma yönelik galiz küfürleri burada zikretmekten hicap duyacağım" demişti.
Öte yandan bugün kadın hakları savunucusu kesilen Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın merhum annesine edilen küfrü paylaştığı ortaya çıktı. Rezalet paylaşımı "Günün özeti ben yazmadım miki yazdı" notuyla paylaşan Kaftancıoğlu'nun ikiyüzlülüğü bir kez daha tescillendi.
Terör sevici CHP'li Kaftancıoğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret dolu tweetlerinden bazıları şöyle;
Gerçekten de RTE fahişeliği övse,hemen ardından ben zaten morospu çocuğuyum diye piyasaya çıkacak binlerce insan var"
Bişey önericem tarih ve saat belirleyip hepimiz aynı anda RTE'ye hakaret etsek?!yanmış devreler normale döner mi?
RTE Allah belanı versin senin.Aç tazminat davasını alırsan boğazından helal lokma geçmiş olur sayemde!Zıvanadan çıkarttın iyice
"Tayyip Erdoğan nerdesin, Allah belanı versin" şimdiki sloganımız da bu!
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