CHP'li Canan Kaftancıoğlu da Biden gibi Ermeni oyununa alet oldu! Kaftancıoğlu sözde Ermeni soykırımını destekledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmalara yaptığı ortaya çıktı. Kaftancıoğlu'nun, "'Ermeni soykırımı yoktur' diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı –bakın açık söylüyorum- görmezden gelen bir zihniyettir" iddiasında bulundu.

9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİ

Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

"'ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR' DİYE TUTTURAN..."

Canan Kaftancıoğlu'nun, Ermeni soykırımına destek verdiği konuşma şöyle:

"'Ermeni soykırımı yoktur' diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı –bakın açık söylüyorum- görmezden gelen bir zihniyettir.

Ben de diyorum ki, kavramlara takılmayalım arkadaşlar. Ben de diyorum ki, 'Geçmişimize dönelim. Göz göze gelelim.' Birbirimize, halklar ne yaşattı? Önce hissedelim. Sonra onarıcı adalet mekanizmalarımızla bunun çok değişik yöntemleri var. 'Hep birlikte tek vücut olalım' diyorum. Bunu kavramlara sıkıştırılmasını yanlış buluyorum."

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASINA DESTEK VERDİ

Türkiye'yi terör örgütlerine peşkeş çekmek isteyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin kazanmasının ardından bu peşkeşe İstanbul ile başlayan CHP zihniyetinin en önemli figürlerinden olan Kaftancıoğlu, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımla 24 Nisan 1915'te yaşanan Ermeni olaylarına atıfta bulundu.

TÜRKİYE'NİN BAYRAMINI MEZE ETTİ

Yaptığı bu skandal paylaşımda Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biri olan 23 Nisan'ı da Ermenilere meze eden Kaftancıoğlu, "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915" diyerek 1915'te yaşanan olayları tıpkı Türkiye düşmanlarının yaptığı gibi soykırım olarak tanıdığını ilan etmiş oldu.