CHP'li Canan Kaftancıoğlu koronavirüs tedbirlerine rağmen kapalı restoranı açtırarak toplantı yaptı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde vatandaşların tedbirlere uyması için her gün açıklama yapılırken, CHP bir kez daha kural tanımazlığıyla dikkat çekti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saat 21.00'den sonra tedbirler gereği kapalı olması gereken bir restoranda toplantı gerçekleştirdi.

RESTORAN İÇİN "OFİS" DEDİ

CHP'nin gizli toplantısının ardından restoran çıkışında Kaftancıoğlu ve partisinin belediye başkanları gazetecilere yakalandı.

Kameraları karşısında gören Canan Kaftancıoğlu "Sizin neden bu kadar ilginizi çekti." sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'li Kaftancıoğlu, gazetecilerin "Koronavirüs nedeniyle mekanların kapalı olması gerekiyor" sözlerine "Burası ofis" yalanıyla cevap verdi.